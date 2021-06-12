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Спиртзавод на Харківщині
продадуть вдвічі дешевше

Спиртзавод на Харківщині продадуть вдвічі дешевше
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 19:49

Спиртзавод на Харківщині продадуть вдвічі дешевше

Пропонуємо до обговорення:
Переможець аукціону з приватизації Караванського спиртзаводу відмовився купувати актив, відтак підприємство перейде до наступного учасника конкурсу – ТОВ "Ревітес", який запропонував за нього 53 млн грн.

Дивися повний текст Спиртзавод на Харківщині продадуть вдвічі дешевше.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 19:49

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