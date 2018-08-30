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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Пон 12 лип, 2021 10:43
Re: Где открыть счёт для обслуживания ФОП ?
А, еще Правекс неплохие условия. СЭПы с мобильног оприложения бесплатные, и высокие лимиты. Вывод на карту физлица тоже бесплатно. Если зачисление дохода в валюте и с продажей, можно обратно откупить доллары по курсу продажи.
Додано: Пон 12 лип, 2021 11:17
Re: Где открыть счёт для обслуживания ФОП ?
А Монобанк как? его сейчас все нахваливают
Додано: Пон 12 лип, 2021 20:13
Вже не пригадую де накопав колись таку табличку ПО ФОПчикам
Додано: Пон 12 лип, 2021 20:13
Re: Где открыть счёт для обслуживания ФОП ?
Додано: Вів 13 лип, 2021 11:02
Додано: Вів 27 лип, 2021 21:34
Re: Где открыть счёт для обслуживания ФОП ?
Приват - ИТ (надо основной квед поставить комп.) тогда вроде без абонки и бесплатные платежи наружу (точнее при тратах в месяц от 5К с любых и личных карт тоже), иначе 50. В Альфе вроде 0 для ИТ.
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