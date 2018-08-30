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Где открыть счёт для
обслуживания ФОП ?

Где открыть счёт для обслуживания ФОП ?
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 12 лип, 2021 10:43

Re: Где открыть счёт для обслуживания ФОП ?

А, еще Правекс неплохие условия. СЭПы с мобильног оприложения бесплатные, и высокие лимиты. Вывод на карту физлица тоже бесплатно. Если зачисление дохода в валюте и с продажей, можно обратно откупить доллары по курсу продажи.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 12 лип, 2021 11:17

Re: Где открыть счёт для обслуживания ФОП ?

А Монобанк как? его сейчас все нахваливают
MaxTrader
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лип, 2021 20:13

Вже не пригадую де накопав колись таку табличку ПО ФОПчикам

https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лип, 2021 20:13

Re: Где открыть счёт для обслуживания ФОП ?

  MaxTrader написав:А Монобанк как?

Є Мононевїздні.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 10:46

Квесторе_поверніться а что это значит?
Тоха
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 11:02

  Тоха написав:Квесторе_поверніться а что это значит?

Те кому Монобанк отказал в обслуживании. Автор ветки уже про это написал. :idea:
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 21:34

Re: Где открыть счёт для обслуживания ФОП ?

Приват - ИТ (надо основной квед поставить комп.) тогда вроде без абонки и бесплатные платежи наружу (точнее при тратах в месяц от 5К с любых и личных карт тоже), иначе 50. В Альфе вроде 0 для ИТ.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 12:06

Re: Где открыть счёт для обслуживания ФОП ?

Для ФОПа IT в Краматорске пришёл к выводу, что можно открыть счёт в следующих банках:
-- monobank;
-- Альфа-Банк (Lead);
-- ПриватБанк;
-- ПУМБ (Coder);
-- Креди Агриколь (Premium).

Какой из первых 3 разместить по приоритетам пока не знаю. monobank соблазняет бесплатностью и удобством, остальные два имеют условия для бесплатности
MASolomko
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