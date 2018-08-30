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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Сер 01 вер, 2021 00:09
и что нет никаких прояснений в свифт для жителей луганской и донецкой областей?
Додано: Вів 21 вер, 2021 14:18
Re: Где открыть счёт для обслуживания ФОП ?
Подскажите пожалуйста банк для ФОП ИТ, в основном будет заходить в РУБЛЯХ, и возможно в казахстанских тенге. Хотел моно, сапорт сказали, что рублевого счета нету. В привате на сколько понял, валюта конвертируется по курсу банка (только свыше 20тыс $ можно на МБ продать), потери приличные.
50 или 100грн абонка не принципиально, а вот удобное приложение, нормальный курс валют и вывод нала без комиссии (хотя бы до 50к грн в месяц) важно.
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