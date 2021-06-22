Bitcoin, який зараз переживає не найкращі часи, незабаром може обвалитися ще сильніше – до 10-15 тисяч доларів, тобто на 70-80% в порівнянні з нинішнім рівнем.
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Додано: Пон 12 лип, 2021 17:15
Bitcoin напророкували обвал на 80%
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Дивися повний текст Bitcoin напророкували обвал на 80%.
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