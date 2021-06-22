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Bitcoin напророкували
обвал на 80%

Bitcoin напророкували обвал на 80%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 лип, 2021 17:15

Bitcoin напророкували обвал на 80%

Пропонуємо до обговорення:
Bitcoin, який зараз переживає не найкращі часи, незабаром може обвалитися ще сильніше – до 10-15 тисяч доларів, тобто на 70-80% в порівнянні з нинішнім рівнем.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 12 лип, 2021 17:16

кстати очень вероятно.
bob2019
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