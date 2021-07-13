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Зеленський пояснив, які
гарантії влаштують Україну в...

Зеленський пояснив, які гарантії влаштують Україну в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 08:59

  equinox написав:Гарантія може бути тільки одна - вихід москалів з Донбасу, вихід москалів з Криму.
Все, більше не треба ніяких гарантій, нехай запускають свої потоки.

Подождите, а контрибуции? Про контрибуции почему забыли?
anduzenko
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 09:09

забыли тебя спросить, чучело зеленое
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 13:58

  alt402 написав:Які гарантії клоуну? Хтось до нього сер'йозно ставиться, щоб гарантії якісь давати?

Ага, как обычно, развели дурака на стеклянные бусы.
Цитата из запрещенки про "компенсации" 8) :
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 14:44

Re: Зеленський пояснив, які гарантії влаштують Україну в...

бггг
Дваждыдвашник
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 17:03

  equinox написав:Гарантія може бути тільки одна - вихід москалів з Донбасу, вихід москалів з Криму.
Все, більше не треба ніяких гарантій, нехай запускають свої потоки.


Я не уловил смысл сказанного. Прочитал 3 раза.
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 13:35

  alt402 написав:Які гарантії клоуну? Хтось до нього сер'йозно ставиться, щоб гарантії якісь давати?
В цьому світі існує тільки одна гарантія..."коли вас батюшка відспіває в храмі,то ви сюди більше не повернетесь".Решта гарантій від лукавого. :mrgreen:
chumakcm1430
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