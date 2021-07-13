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Зеленський пояснив, які гарантії влаштують Україну в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 14 лип, 2021 08:59
equinox написав:
Гарантія може бути тільки одна - вихід москалів з Донбасу, вихід москалів з Криму.
Все, більше не треба ніяких гарантій, нехай запускають свої потоки.
Подождите, а контрибуции? Про контрибуции почему забыли?
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Додано: Сер 14 лип, 2021 09:09
забыли тебя спросить, чучело зеленое
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ruslan42212
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Додано: Сер 14 лип, 2021 13:58
alt402 написав:
Які гарантії клоуну? Хтось до нього сер'йозно ставиться, щоб гарантії якісь давати?
Ага, как обычно, развели дурака на стеклянные бусы.
Цитата из запрещенки про "компенсации"
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Додано: Сер 14 лип, 2021 14:44
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Додано: Сер 14 лип, 2021 17:03
equinox написав:
Гарантія може бути тільки одна - вихід москалів з Донбасу, вихід москалів з Криму.
Все, більше не треба ніяких гарантій, нехай запускають свої потоки.
Я не уловил смысл сказанного. Прочитал 3 раза.
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