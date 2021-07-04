|
|
|
$1,5 млрд на рік: У Мінцифрі пояснили, чим...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 14 лип, 2021 18:10
В оригинале:
"Проєкт е-Резидентство приноситиме в державний бюджет більше 1 500 000
доларів щороку"
-
Trainer
-
-
- Повідомлень: 130
- З нами з: 16.09.08
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 14 лип, 2021 22:25
zenukua1992 написав:
І там платитимуть оренду, ПДВ з покупок і т.д.
А ещё и местные налоги в добавок к тем что уплатят в Украине на условиях е-резиденства - ведь такое е-резиденство не меняет налогового резиденства е-резидента.
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 4723
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 1069 раз.
- Подякували: 623 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|