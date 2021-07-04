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$1,5 млрд на рік: У
Мінцифрі пояснили, чим...

$1,5 млрд на рік: У Мінцифрі пояснили, чим...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 18:10

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Проєкт про е-Резидентство приноситиме в державний бюджет більше 1,5 млрд доларів щороку

Дивися повний текст $1,5 млрд на рік: У Мінцифрі пояснили, чим е-Резидентство вигідне для України.

В оригинале:
"Проєкт е-Резидентство приноситиме в державний бюджет більше 1 500 000 доларів щороку"
Trainer
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 22:25

Re: $1,5 млрд на рік: У Мінцифрі пояснили, чим...

  zenukua1992 написав:І там платитимуть оренду, ПДВ з покупок і т.д.
А ещё и местные налоги в добавок к тем что уплатят в Украине на условиях е-резиденства - ведь такое е-резиденство не меняет налогового резиденства е-резидента.
vitaliy_berdinskikh
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