Українські банки відмовляються приймати у людей зношені та пошкоджені іноземні банкноти.
Дивися повний текст Куди українці можуть здати пошкоджені долари і євро.
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Додано: Чет 15 лип, 2021 11:29
Куди українці можуть здати пошкоджені долари і євро
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Куди українці можуть здати пошкоджені долари і євро.
Додано: Чет 15 лип, 2021 11:29
"По правилам Нацбанка, максимальный срок проведения такой операции – до 24 месяцев;"
Это не опечатка???!!! Месяцев? Не дней?
Додано: Чет 15 лип, 2021 11:37
Вы серьезно считаете, что вашу десятку лично директор на своем личном самолете в тот же день повезет в банк?.. -- банкноту засунут в пачку такого же старья -- и когда пачка достигнет приличных размеров -- все это дело наконец-то повезут.
Додано: Чет 15 лип, 2021 13:17
За правилами Нацбанку, максимальний термін проведення такої операції – до 24 місяців - добре, що не років! Є шанс дожити.
Додано: Чет 15 лип, 2021 19:09
самый глупый критерий. Отказались принимать абсолютно нормальную купюру из-за того что на одном уголке оторван 0.5 мм кусочек длинной 5 мм (немного оторван уголок). Скорей всего повредилось счетной машинкой или банкоматом. Чтобы заметить нужно присматриваться. Измеряли не в глубину купюры (0.5 мм), а по длине вдоль надорванного уголка. Сказали 5 мм по критериям не проходит...
В нормальных странах купюра бы считалась в отличном состоянии. В итоге сдал в обменке, приняли без вопросов.
Мне вообще непонятно - почему нужно менять на новую абсолютно нормальную купюру, которую в США и других странах примут к оплате везде без вопросов? Только из-за мелких несущественных повреждений или потертостей? Тем более непонятно, почему её должны принимать с уценкой, если в других странах ею прекрасно можно заплатить по полной стоимости.
Додано: Чет 15 лип, 2021 19:34
Re: Куди українці можуть здати пошкоджені долари і євро
вот тут Прокредит царь и Бог
подумываю изза этой фичи его оставить, хотя знакомые амеры и так есть, кому всунуть можно
Додано: Чет 15 лип, 2021 19:44
Да сделали из обыкновенных денег какой-то фетиш. И началось это именно с банков, это они начали перебирать - это мы принимаем, а это нет. Глядя на это, клиенты тоже стали отказываться от "неидеальных" купюр: кому охота получить себе головную боль на ровном месте? Причём раньше даже была аналогичная инструкция, по которой банки обязаны были принимать всё. Просто им законы не писаны, и что-то не думаю, что сейчас эта писулька возымеет действие.
Додано: Чет 15 лип, 2021 19:53
Re: Куди українці можуть здати пошкоджені долари і євро
С учетом реального профита, сегодняшней судовой системы, упрощения ареста счетов отношения с банками перешли в фазу "чемодана без ручки".
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