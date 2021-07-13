Куди українці можуть здати пошкоджені долари і євро

Додано: Чет 15 лип, 2021 19:09

надрывы или надрезы, общее количество которых не превышает трех штук длиной до 3 мм каждый;

_hunter написав: но считаете, что вашу десятку лично директор на своем личном самолете в тот же день повезет в банк?.. но считаете, что вашу десятку лично директор на своем личном самолете в тот же день повезет в банк?..

самый глупый критерий. Отказались принимать абсолютно нормальную купюру из-за того что на одном уголке оторван 0.5 мм кусочек длинной 5 мм (немного оторван уголок). Скорей всего повредилось счетной машинкой или банкоматом. Чтобы заметить нужно присматриваться. Измеряли не в глубину купюры (0.5 мм), а по длине вдоль надорванного уголка. Сказали 5 мм по критериям не проходит...В нормальных странах купюра бы считалась в отличном состоянии. В итоге сдал в обменке, приняли без вопросов.Мне вообще непонятно - почему нужно менять на новую абсолютно нормальную купюру, которую в США и других странах примут к оплате везде без вопросов? Только из-за мелких несущественных повреждений или потертостей? Тем более непонятно, почему её должны принимать с уценкой, если в других странах ею прекрасно можно заплатить по полной стоимости.