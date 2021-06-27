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Finance.ua: Где ФЛП
лучше открыть счет

Finance.ua: Где ФЛП лучше открыть счет
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 11:43

Finance.ua: Где ФЛП лучше открыть счет

Пропонуємо до обговорення:
7 вариантов на выбор
Физлица-предприниматели – одни из самых желанных клиентов для финучреждений. Открыв счет в одном из банков, они крайне редко меняют его на другой. Разве что новые условия оказываются уж очень выгодными.

Поэтому банки соревнуются между собой, стремясь завоевать признательность таких клиентов.

Дивися повний текст Где ФЛП лучше открыть счет
D2
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 11:43

Ну если если не смущает что Приват открывает штук 10 счетов, которые по их словам технические для банка, но открыты на имя клиента. Депозитный, овердрафтовый и т.д.
Тот к то писал статью хоть в одном банке опыт имел?
Почему в списке нет ОТП и Укрсиба? Но стулили Альфу, которая не всегда чесно работает.
egor6508
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 11:51

Re: Finance.ua: Где ФЛП лучше открыть счет

  egor6508 написав:Почему в списке нет ОТП
Какой нормальный ФОП пойдет в ОТП если банк снимет комиссию 1% с любых попыток снять наличные выведенные как доход от ФОП на счёт физлица?
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 12:45

vitaliy_berdinskikh 5 платежей в мес - бесплатно. Никаких 1% платить не нужно. Укрсиб, 2 грн платежка.
egor6508
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 17:44

Re: Finance.ua: Где ФЛП лучше открыть счет

  egor6508 написав:vitaliy_berdinskikh 5 платежей в мес - бесплатно. Никаких 1% платить не нужно.

Я говорил не про комиссию на СЭП переводы, а про комиссию за снятие наличных с карты физлица на которую внутренним переводом выведены деньги со счёта ФОП - всё что зашло на карту безналом при обналичке облагается 1% комиссией.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 23:42

  egor6508 написав:Ну если если не смущает что Приват открывает штук 10 счетов, которые по их словам технические для банка, но открыты на имя клиента. Депозитный, овердрафтовый и т.д.
Тот к то писал статью хоть в одном банке опыт имел?
Почему в списке нет ОТП и Укрсиба? Но стулили Альфу, которая не всегда чесно работает.

Какие с Альфой проблемы?
Я знаю только одну, высокая комиссия за платежи в нерабочее время. В остальном все хорошо.
astatempo
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 09:44

Re: Finance.ua: Где ФЛП лучше открыть счет

А моно дает обычный расчетный счет типа 260......?
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 10:15

Re: Finance.ua: Где ФЛП лучше открыть счет

otg написав:А моно дает обычный расчетный счет типа 260......?
В ибан фоомате
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GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 13:17

  GALeon написав:
otg написав:А моно дает обычный расчетный счет типа 260......?
В ибан фоомате
Зображення
В ибан понятно. Вижу вроде 260....По идее и для юрлиц тогда должны давать. А предлагают только предпринимателям. Или 26 это случайная цифра?
otg
 
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