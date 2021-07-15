"Укрзалізниця" за підсумками роботи в червні 2021 року отримала 153 млн грн прибутку, повідомив в.о. голови правління АТ УЗ Іван Юрик.
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 13:32
«Укрзалізниця» відзвітувала про прибуток за червень
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Дивися повний текст «Укрзалізниця» відзвітувала про прибуток за червень.
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