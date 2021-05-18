Американцям, які працюють, почали видавати по $300 на...
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_hunter написав:Я как-то не так читаю слово "работающие"?..
нет, Вы просто не обратили внимание на слово "часть"
По поводу работающих. Это как лотерея. У всех работающих забрали условно по 1 доллару, а потом избранным работающим вернули по 1 доллару. Кому-то повезло, кому-то нет. В чем смысл?
такое ощущение, что я какую-то другую новость читаю...
«Сім’ї, які працюють, отримують щомісячні виплати в розмірі до 300 доларів США на дитину завдяки американському плану порятунку. Це історичний крок, який допоможе сім’ям звести кінці з кінцями і вивести мільйони дітей зі злиднів», — написав 44-й президент.
слово "часть" в новости присутствует, конечно, но какое отношение оно имеет ко "всем работающим" -- загадка
Така допомога стала частиною американського плану порятунку (The American Rescue Plan).