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У США почнуть майнінг Bitcoin на атомній енергії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 17 лип, 2021 14:30
Пропонуємо до обговорення:
Energy Harbor планує почати живлення майнінг-ферми в грудні 2021 року.
Дивися повний текст У США почнуть майнінг Bitcoin на атомній енергії
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R2
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Додано: Суб 17 лип, 2021 14:30
И какие от этого последствия?
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Investor_K
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Додано: Суб 17 лип, 2021 16:01
Investor_K написав:
И какие от этого последствия?
Маск напишет, что теперь всё отлично, можно покупать..... и опять памп
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Додано: Нед 18 лип, 2021 11:50
Так а почему не на зеленой?
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M-A-X
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Додано: Нед 18 лип, 2021 13:50
M-A-X написав:
Так а почему не на зеленой?
так дорого солнечние батареи того же маска покупать
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sopkotomhu
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Додано: Нед 18 лип, 2021 14:28
M-A-X написав:
Так а почему не на зеленой?
Потому что у Гретты нет денег и ума чтобы начать такой бизнес.
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vitaliy_berdinskikh
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