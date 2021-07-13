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Як не потрібно купувати Bitcoin: три помилки, від яких...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 17 лип, 2021 19:36
Пропонуємо до обговорення:
Інвестиції в криптовалюта пов'язані з великим ризиком.
Дивися повний текст Як не потрібно купувати Bitcoin: три помилки, від яких ніхто не застрахований
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Додано: Суб 17 лип, 2021 19:36
4. Не покупать биткоин у цыган
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