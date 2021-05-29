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Як не прогоріти з
депозитом: поради експерта

Як не прогоріти з депозитом: поради експерта
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 11:54

Як не прогоріти з депозитом: поради експерта

Пропонуємо до обговорення:
Помітне падіння ставок за депозитами зробило банківські вклади не найкращим варіантом заробітку.

Дивися повний текст Як не прогоріти з депозитом: поради експерта.
R2
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яка розумна людына (с)

но про инвестиции все же задвинул, зашкварчик
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 21:57

Чтобы не прогореть с депозитом, нужно его (депозит) не открывать :)
Цитрин
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Модератори: Ірина_, Модератор

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