Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", передає enkorr.
Дивися повний текст За тиждень автогаз подорожчав на 30 коп./л.
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Додано: Пон 19 лип, 2021 22:38
За тиждень автогаз подорожчав на 30 коп./л
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За тиждень автогаз подорожчав на 30 коп./л.
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