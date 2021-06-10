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За тиждень автогаз
подорожчав на 30 коп./л

За тиждень автогаз подорожчав на 30 коп./л
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 лип, 2021 22:38

За тиждень автогаз подорожчав на 30 коп./л

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", передає enkorr.

Дивися повний текст За тиждень автогаз подорожчав на 30 коп./л.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 19 лип, 2021 22:38

А перепостити причину здорожчання не додумались.
unicdima
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Модератори: Ірина_, Модератор

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