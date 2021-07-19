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Голові НБУ Шевченку може
загрожувати відставка –...

Голові НБУ Шевченку може загрожувати відставка –...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 17:43

Голові НБУ Шевченку може загрожувати відставка –...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Financial Times.

Дивися повний текст Голові НБУ Шевченку може загрожувати відставка – Financial Times.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 17:43

А ребята молодцы!
Так подгадить Шевченко, ещё нужно постараться.
Теперь ему этот ушат помоев разгребать 1.5 месяца, а времени то нету...
straponesa
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Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 18:13

Re: Голові НБУ Шевченку може загрожувати відставка –...

верните Яшу...
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 22:21

Точно! А може і не заргожувати.
Враховучі, що Шевченко - ставленик ЗЄ, то тому Шевченку нічого не загрожує. Хоч би він там увесь валютний запас країни вивіз на італійську дачу ЗЄ.
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