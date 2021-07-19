Днями ЗМІ повідомили, що голову Національного банку України Кирила Шевченка можуть відправити у відставку.
Дивися повний текст Голова НБУ може піти у відставку: реакція читачів і побоювання щодо курсу.
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Додано: Сер 21 лип, 2021 15:28
Голова НБУ може піти у відставку: реакція читачів і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Голова НБУ може піти у відставку: реакція читачів і побоювання щодо курсу.
Додано: Сер 21 лип, 2021 15:28
...а шо не видно було шлейф подвигів, який за ним тягнувся до того...
Додано: Чет 22 лип, 2021 13:02
"опасения по курсу" ой да ладно
милочка что бы вы ни надели, вас все равно поимеют (с)
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