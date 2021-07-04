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У світі продали перше штучне
серце: його успішно...

У світі продали перше штучне серце: його успішно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 16:48

У світі продали перше штучне серце: його успішно...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Reuters.

Дивися повний текст У світі продали перше штучне серце: його успішно пересадили пацієнту (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 16:48

Дочекались! Люди стають роботами.
olwico_k
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 19:09

Re: У світі продали перше штучне серце: його успішно...

А як на рахунок штучного мозку?
Джон
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 01:44

  olwico_k написав:Дочекались! Люди стають роботами.

Археологи на территории Египта нашли протезы, которым более 5 тыс. лет. Так что становятся роботами уже давно, но очень медленно.
Joоke
 
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