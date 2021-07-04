Про це повідомляє Reuters.
Дивися повний текст У світі продали перше штучне серце: його успішно пересадили пацієнту (відео).
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Додано: Сер 21 лип, 2021 16:48
У світі продали перше штучне серце: його успішно...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У світі продали перше штучне серце: його успішно пересадили пацієнту (відео).
Додано: Сер 21 лип, 2021 19:09
Re: У світі продали перше штучне серце: його успішно...
А як на рахунок штучного мозку?
Додано: Чет 22 лип, 2021 01:44
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