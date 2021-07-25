Про це повідомляє Reuters.
Дивися повний текст У світі продали перше штучне серце: його успішно пересадили пацієнту (відео).
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Додано: Сер 21 лип, 2021 16:48
У світі продали перше штучне серце: його успішно...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У світі продали перше штучне серце: його успішно пересадили пацієнту (відео).
Додано: Сер 21 лип, 2021 19:09
Re: У світі продали перше штучне серце: його успішно...
А як на рахунок штучного мозку?
Додано: Чет 22 лип, 2021 01:44
Додано: П'ят 23 лип, 2021 08:23
Что за бред, оно же уже больше 50 лет существует!
Коричневые "новости"
Додано: Чет 05 сер, 2021 03:13
Re: У світі продали перше штучне серце: його успішно...
Главное - источник питания. Схем самих насосов уже до лешего.
Атомную батарейку ставить так и не решились. Топливный элемент на глюкозе самого организма тоже не сделали, так что какая разница у этих имплантов с внешней системой искусственного кровообращения - непонятно. Современная такая система влезает в чемоданчик и является портативной. Пациент с ней тоже к кровати не прикован. При этом к внешней системе можно подключать диализ, оксигенацию, питание и прочий гомеостаз.
Наверное, вся суть в том, что таки ПРОДАЛИ.
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