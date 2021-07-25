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У світі продали перше штучне
серце: його успішно...

У світі продали перше штучне серце: його успішно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 16:48

У світі продали перше штучне серце: його успішно...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Reuters.

Дивися повний текст У світі продали перше штучне серце: його успішно пересадили пацієнту (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 16:48

Дочекались! Люди стають роботами.
olwico_k
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 19:09

Re: У світі продали перше штучне серце: його успішно...

А як на рахунок штучного мозку?
Джон
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 01:44

  olwico_k написав:Дочекались! Люди стають роботами.

Археологи на территории Египта нашли протезы, которым более 5 тыс. лет. Так что становятся роботами уже давно, но очень медленно.
Joоke
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 08:23

Что за бред, оно же уже больше 50 лет существует!
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wild2006
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 21:29

Рекламна маячня. Штучне серце ще в СРСР ставили в 70-80 роках
ntar1211
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 03:13

Re: У світі продали перше штучне серце: його успішно...

Главное - источник питания. Схем самих насосов уже до лешего.
Атомную батарейку ставить так и не решились. Топливный элемент на глюкозе самого организма тоже не сделали, так что какая разница у этих имплантов с внешней системой искусственного кровообращения - непонятно. Современная такая система влезает в чемоданчик и является портативной. Пациент с ней тоже к кровати не прикован. При этом к внешней системе можно подключать диализ, оксигенацию, питание и прочий гомеостаз.

Наверное, вся суть в том, что таки ПРОДАЛИ.
finuser336
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