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40% створених в Україні пунктів
вакцинації від COVID не...

40% створених в Україні пунктів вакцинації від COVID не...
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 12:43

40% створених в Україні пунктів вакцинації від COVID не...

Пропонуємо до обговорення:
Про це у Facebook розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Дивися повний текст 40% створених в Україні пунктів вакцинації від COVID не працюють — Ляшко.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 12:43

У Львові неможливо записатись на вакцинацію вакциною Модерна,через 5 хвилин після повідомлення на сайті міської ради вже нема свобідних місць в 3 пунктах масової вакцинації!Де можно отримувати інформацію про пукти вакцинаціїї ціею вакциною-невідомо.!Так все добре організовано!
borzol
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 13:15

А в Днепре нельзя вакцинироваться ни модерной ни файзером в пунктах вакцинации города, если ты не относишься, к так называемым группам
escape2015
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 13:58

Вакцинация очередь в отделение 3402 человек Харьков, и надо какието препядствия преодолевать, выбор врача, выбор вакцины и тд ((
smatros
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 14:50

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
40% созданных в Украине пунктов вакцинации от COVID не работают — Ляшко



Так если министр по фамилии Ляшко не в состоянии мотивировать своих заместителей, чтобы те организовали простую логистику и работу физ.кабинетов без сбоев, то может ему лучше не сидеть и звездеть в соцсетях, а идти "мешки ворочать"? :roll:
Или же он просто проф.непригоден.
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 18:39

Ляшко пора на выход в таком случае...
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 19:16

  Scotch написав:Ляшко пора на выход в таком случае...

Ну что не говорите, по сравнению со Степановым, ситуация улучшилась в разы. У нас в Виннице можно спокойно привиться Короноваком в любой день или Файзером в субботу. Отстояв небольшую очередь.
Я даже предпочёл Короновак, не верю в то что Файзеру обеспечили достаточные условия хранения.
Фантом
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 19:37

Re: 40% створених в Україні пунктів вакцинації від COVID не.

  Фантом написав:Я даже предпочёл Короновак, не верю в то что Файзеру обеспечили достаточные условия хранения.

Лікар теж здивувався, коли я вибрав Короновак, а не Модерну. РНК-вакцини необхідні для груп ризику, і нема чого відбирати необхідні їм дози, крім того, з Короноваком практично неможливо запороти режим зберігання.
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Нужно выбирать жижу с графеном.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 14:10

  borzol написав:У Львові неможливо записатись на вакцинацію вакциною Модерна,через 5 хвилин після повідомлення на сайті міської ради вже нема свобідних місць в 3 пунктах масової вакцинації!Де можно отримувати інформацію про пукти вакцинаціїї ціею вакциною-невідомо.!Так все добре організовано!

Идёшь в форум, становишься в очередь для записанных. Никто реально запись не проверяет, пускают всех подряд. Цирк и дурдом. Сам там укололся сегодня.
anduzenko
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