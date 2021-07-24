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В Україні шукають полярників на зарплату в 54 тис. грн:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 26 лип, 2021 09:19
Джон написав:
Антарктида ничейная Земля.. то есть вся торговля там не облагается налогами? Вообще там реально открыть юр.лицо с "антарктической" регистрацией?
Если земля "ничейная" -- кто справку об открытии юр.лица выдывать будет?..
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