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В Україні шукають полярників
на зарплату в 54 тис. грн:...

В Україні шукають полярників на зарплату в 54 тис. грн:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 09:19

  Джон написав:Антарктида ничейная Земля.. то есть вся торговля там не облагается налогами? Вообще там реально открыть юр.лицо с "антарктической" регистрацией?

Если земля "ничейная" -- кто справку об открытии юр.лица выдывать будет?..
_hunter
 
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