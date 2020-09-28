Про це йдеться в повідомленні ДПС.
Дивися повний текст Податківці донарахували підприємству 59 млн грн за нереальність операцій з придбання насіння соняшнику.
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Додано: Чет 22 лип, 2021 22:18
Податківці донарахували підприємству 59 млн грн за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податківці донарахували підприємству 59 млн грн за нереальність операцій з придбання насіння соняшнику.
Додано: Чет 22 лип, 2021 22:19
Как-то сложно проверка происходит. В накладной на поставку подсолнечника не написано что ли кто продал, что требуется проверять всех поставщиков да ещё и их "контрагентов"?
Додано: П'ят 23 лип, 2021 09:36
тобто реально було підтверджено що поставка була і були реально заплачені гроші, не було тільки підтверджено що у постачальників є можливості виробництва насіння і за це оштрафували? признали що соняшник на 180 млн грн прийшов безоплатно? Ви ще пан Зеленський шукаєте інвесторів в Україну?
Додано: П'ят 23 лип, 2021 09:54
Написанно, конечно -- какой-нить "ФОП Иванов". А толку? -- это вполне может быть ситуация из анекдота "где деньги взял? -- из тумбочки"...
Додано: П'ят 23 лип, 2021 12:39
Додано: П'ят 23 лип, 2021 14:14
Ну написанно же в новости: сыр-завод "где-то" купил подсолнечное масло. Все документы на масло у него есть. Но _ни у одного поставщика_ этого сыр-завода масла нет и никогда не было. Потому и проверяли всю цепочку -- убедится, что у какой-нить "белгородской коровьей фабрики" случайно пара-тройка вагонов не завалялась. И это мы еще вопрос "а нафига сыр-заводу подсолнечное масло понадобилось?" не рассматривали...
Додано: П'ят 23 лип, 2021 19:19
Додано: Пон 26 лип, 2021 09:10
А вот, москалыку, ты й попався -- то, которое, "подсолнечное" -- то олия
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