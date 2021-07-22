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В НБУ назвали причини блокування
переказів з картки на...

В НБУ назвали причини блокування переказів з картки на...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 09:13

В НБУ назвали причини блокування переказів з картки на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у відповіді НБУ.

Дивися повний текст В НБУ назвали причини блокування переказів з картки на картку.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 09:14

Короче степень маразма измеряется только степенью маразма! "давали взятку"... гы-гы, брали датку!
komp
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 09:19

Re: В НБУ назвали причини блокування переказів з картки на..

30 тыс грн в сутки вроде бы ограничение сейчас
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 11:21

То ли статья маразм, то ли происходящее маразм, то ли и то, и то
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 21:12

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https://kiev.vgorode.ua/news/sobytyia/4 ... u-v-arendu

После всех описанных выше шагов, надо оформить отдельный счет в банке. Берите все документы, выданные вам налоговиками и идите в любое отделение. Скажите, что вам нужен счет для выплаты налогов, а все остальное сделают за вас.


Кто-то в курсе?
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 21:56

Re: В НБУ назвали причини блокування переказів з картки на..

За словами НБУ банки виконують роль правоохоронних органів. Це з якого дива?
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 04:47

  M-A-X написав:https://kiev.vgorode.ua/news/sobytyia/419213-kak-pravylno-y-lehalno-sdavat-kvartyru-v-arendu

После всех описанных выше шагов, надо оформить отдельный счет в банке. Берите все документы, выданные вам налоговиками и идите в любое отделение. Скажите, что вам нужен счет для выплаты налогов, а все остальное сделают за вас.


Кто-то в курсе?

в курсе чего именно?

налог с дохода платить надо. но кроме этой очевидной истины в статье намешано куча бреда про регистрацию договоров а налоговой и про штрафы в случае судебного спора с арендатором
vitaliy_berdinskikh
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