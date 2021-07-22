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В Україні понад 35 тисяч
домогосподарств встановили...

В Україні понад 35 тисяч домогосподарств встановили...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 09:47

  EKO написав:moveton

vitaliy_berdinskikh

Ха-ха, очень смешно. Сразу видно, где гуманитарии 8)

Дело не в электронах, а в том, что для того чтобы продавить в сеть э/э от СЭС, напряжение от нее должно быть выше общесетевого. Кто то накидывает +10 вольт, а кто-то (когда рядом несколько СЭС) и нужно чтоб именно его в приоритете была, все +30. После захода солнца ночью же, наоборот, эти же производители, как потребители, уже отбирают из общей сети и напряжение часто падает до 180-200. Напряжение скачет, технике это "очень нравится". Вот так.

Справедливости ради: это "очень не нравится" только двум "классам" техники: электродвигателям и трансформаторам. И если первые в домах еще изредка встречаются -- циркуляционные насосы (отопления), то вторые уже давным-давно померли. Но что на первые что на вторые не сильно проблематично поставить стабики...
_hunter
 
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