В Україні понад 35 тисяч домогосподарств встановили...

EKO написав:moveton
vitaliy_berdinskikh
Ха-ха, очень смешно. Сразу видно, где гуманитарии
Дело не в электронах, а в том, что для того чтобы продавить в сеть э/э от СЭС, напряжение от нее должно быть выше общесетевого. Кто то накидывает +10 вольт, а кто-то (когда рядом несколько СЭС) и нужно чтоб именно его в приоритете была, все +30. После захода солнца ночью же, наоборот, эти же производители, как потребители, уже отбирают из общей сети и напряжение часто падает до 180-200. Напряжение скачет, технике это "очень нравится". Вот так.
Справедливости ради: это "очень не нравится" только двум "классам" техники: электродвигателям и трансформаторам. И если первые в домах еще изредка встречаются -- циркуляционные насосы (отопления), то вторые уже давным-давно померли. Но что на первые что на вторые не сильно проблематично поставить стабики...