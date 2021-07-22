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Вікенд біля моря: скільки
коштує житло на українських...

Вікенд біля моря: скільки коштує житло на українських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 14:01

Вікенд біля моря: скільки коштує житло на українських...

Пропонуємо до обговорення:
Майже третина українців обирають відпочинок на морі.

Дивися повний текст Вікенд біля моря: скільки коштує житло на українських курортах (інфографіка).
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 14:01

Ехать в Турцию или Епипет, там за эти же деньги + кормят!!! А тут бегай ищи по рынкам и магазинам где цены сумасшедшие!!!
mapamapa
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