Про це повідомила генеральний директор Асоціації з управління фінансами та інвестиціями (FIMA) Вікторія Волковська.
Дивися повний текст Як іпотека під 7% вплинула на обсяги продажів житла в Україні.
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 15:37
Як іпотека під 7% вплинула на обсяги продажів житла в...
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Дивися повний текст Як іпотека під 7% вплинула на обсяги продажів житла в Україні.
Додано: П'ят 23 лип, 2021 15:38
Облікова ставка вже 8% і буде далі рости. Як тоді може бути "іпотека під 7%"?
Додано: П'ят 23 лип, 2021 17:36
из твоих карманов доплатят. как и за все остальное. лох не мамонт, не вымрет
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