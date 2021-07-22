Експерти прогнозують, що Bitcoin зросте до 318 000 доларів до 2025 року.
Дивися повний текст До кінця 2030 року Bitcoin «злетить» до майже 4 мільйонів доларів — прогноз експертів.
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Додано: Суб 24 лип, 2021 10:37
До кінця 2030 року Bitcoin «злетить» до майже 4...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст До кінця 2030 року Bitcoin «злетить» до майже 4 мільйонів доларів — прогноз експертів.
Додано: Суб 24 лип, 2021 10:37
"Bitcoin «злетить» до майже 4 мільйонів доларів"
А чи підрахували, ці експерти, яка повинна бути капіталізація за таку ціну?
Сумніваюсь що всі країни разом мають таку грошову масу.
Додано: Суб 24 лип, 2021 12:34
"Експерти", які закупилися по 60к, розповідають про туземун. Воно і не дивно. Я би на їх місці теж розповідав би такі байки.
Додано: Нед 25 лип, 2021 10:49
Этих "экспертов". уверен, никто даже не знает и никогда не видел. У меня возле дома таких "экспертов" тоже хватает, часто вижу их в подсобке для мусора пьющих какой-то шмурдяк.
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