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Середня офіційна зарплата в
Україні зросте до 14 тис....

Середня офіційна зарплата в Україні зросте до 14 тис....
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 18:13

Середня офіційна зарплата в Україні зросте до 14 тис....

Пропонуємо до обговорення:
Середня заробітна плата в Україні зросте в поточному році на 32,1% з 10 727 гривень до 14 179 гривень.

Дивися повний текст Середня офіційна зарплата в Україні зросте до 14 тис. гривень до кінця 2021, — прогноз.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 18:13

А кто не впишется в прогноз - вымрет до конца года от холода, ибо нечем платить за коммуналку.
wild2006
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 21:46

Правил расчета средней зарплаты существует несколько – в зависимости от цели расчета ))
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 21:54

Пусть расскажут это тем,кто получает минимальную зарплату около 5 тыс гривен.Это все бюджетники.Половина работающих,наверное.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 05:18

Re: Середня офіційна зарплата в Україні зросте до 14 тис....

Киев наверно сжечь надо, что-бы статистика верной была. У нас вся молодёжь из города уехала от такой средней зарплаты, по улицам одни пенсионеры, иностранные студенты и выгнанные из психушки больные ходят.
Попаданец
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 11:01

Оптимизма в этой новости нет,потому,что эта"средняя зп поднимется за счёт зп "смелянских" и ему подобных.Не с проста шмыгаль заявил,что министры должны получать не менее 100тыс.зп.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 11:13

Снова казнокрады всех уровней себе зарплату поднимут, а у народа все останется стабильным
olic_cdma
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 11:15

Re: Середня офіційна зарплата в Україні зросте до 14 тис....

Я не против чтобы министры получали 4-5к$, только все остальные бонусы с них снимите, пусть живут и ездят за свои.
wild2006
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