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Який вигляд матиме
новий Chery QQ (фото)

Який вигляд матиме новий Chery QQ (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 10:42

Який вигляд матиме новий Chery QQ (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Ультракомпактний електромобіль Chery QQ, який стане спадкоємцем популярної свого часу моделі китайського автомобільчика, вперше з'явився на фотографіях.

Дивися повний текст Який вигляд матиме новий Chery QQ (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 10:42

Я может и не профессиональный эстет, но на картинке просто убожество из начала 80-х..
Джон
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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