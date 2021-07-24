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Чому українські заробітчани
їдуть працювати в ЄС

Чому українські заробітчани їдуть працювати в ЄС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 19:13

Чому українські заробітчани їдуть працювати в ЄС

Пропонуємо до обговорення:
Пандемія коронавірусу не вплинула на зменшення потоку українських трудових мігрантів.

Дивися повний текст Чому українські заробітчани їдуть працювати в ЄС.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 19:13

Едут в основном ради экскурсий, ну и мороженое вкуснее и в бане можно ходить голым!!!
grig90vic
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Модератори: Ірина_, Модератор

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