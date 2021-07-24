Пандемія коронавірусу не вплинула на зменшення потоку українських трудових мігрантів.
Дивися повний текст Чому українські заробітчани їдуть працювати в ЄС.
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Додано: Нед 25 лип, 2021 19:13
Чому українські заробітчани їдуть працювати в ЄС
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Дивися повний текст Чому українські заробітчани їдуть працювати в ЄС.
Додано: Нед 25 лип, 2021 19:13
Едут в основном ради экскурсий, ну и мороженое вкуснее и в бане можно ходить голым!!!
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