Так, Bitcoin зріс на 12.5% до 39 850 доларів – рекорд з середини червня. Крім того, на 8% до 2 344 доларів зросла друга найбільш популярна криптовалюта – Ethereum.
Дивися повний текст Bitcoin зріс на понад 12% через Amazon та Twitter.
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Додано: Пон 26 лип, 2021 15:07
Bitcoin зріс на понад 12% через Amazon та Twitter
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Bitcoin зріс на понад 12% через Amazon та Twitter.
Додано: Пон 26 лип, 2021 15:07
хомякам сегодня корма насыпали наконец-то, но пока как-то слабо вверх идет. сейчас постригут и в 25 свалят ))
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