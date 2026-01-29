Так і я вам пояснив... Поясню ще раз СРСР домовився з фінами педерація гірша від СРСР і це видно по її поведінці в Криму... Тому педерація повинна втратити інтерес до України і тільки тоді можна спробувати домовитись. Раніше ніж педераційники не зацикляться у власних проблемах( а ми їм допомагаємо це робити) доти з ними говорити нічого , бо будь яка НАША ініціатива- буде сприйматись ними як прояв слабості.
Педерація топчеться на місці вже 5-тий місяць , а пуйло заявляє що вони наступають і захопили 5000 км2.... а якщо ви запропонуєте зупинитись? він же це не сприйме як переживання про здоровья його бійців( воно йому по барабану) він буде переконаний що ми на грані.
ніхто з финами не домовлявся
Це я використовую проти ЛАДа він хоче щоб СРСР виглядав гарним і пухнастим- я це підтверджую... але в порівнянні з тим як виглядає педерація.. Тому й кажу ЛАДУ порівняй як виконувалось СРСР-Фінляндія педерація-Крим....
і що тоді бідному пенсіонеру робити? на фоні того що робив совок в Фінляндії - дії педерації в Криму по відношенню до України -це ж небо і земля.... але совок хоче щоб педерація хоча б до рівня срср піднялась а це по суті не можливо.
Большая просьба - точнее передавать содержание сообщений. Не "страны ЕС", а "Министры ЕС". Поддержали "в целом". О "почти единогласно" там не сказано. Фразы, которая у вас приведена как прямая речь в кавычках, там вообще нет. Есть другая фраза:
«Для нас крайне важно обеспечить украинцам защиту, но в то же время войну нужно вести и выиграть. Для этого необходимо, чтобы больше мужчин остались в Украине и воевали», — заявил Форсселл накануне встречи.
Но при этом:
Министр миграции Швеции Йохан Форсселл заявил, что его страна поддерживает предложение, которое обсуждалось на встрече Министерства юстиции и внутренних дел в Люксембурге. Он добавил, что любые ограничения должны применяться только к вновь прибывшим, запрашивающим временный статус защиты, а не к тем, кто уже охвачен этой программой.
Учитывая, что сейчас вряд ли есть значительный отток мужчин из Украины (кроме тех, кто имеет право на выезд, т.е. до 22, старше 60, с 3 детьми и т.д), это называется насыпать соли на хвост.
С таким цитированием вам вполне по силам работать в наших СМИ.