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«Антонов» планує збирати
модифіковані українські літаки...

«Антонов» планує збирати модифіковані українські літаки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 15:22

«Антонов» планує збирати модифіковані українські літаки...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в прес-службі ДК "Укроборонпром".

Дивися повний текст «Антонов» планує збирати модифіковані українські літаки в Канаді.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 15:22

А как же рабочие места для своих граждан?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 16:27

  sena_2008atp написав:А как же рабочие места для своих граждан?

так свои же и будут в Канаде работать, только за канадскую ЗП )
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 17:15

Главное - "уже создана компания «Антонов-Канада». А кто будет делать и будет ли вообще - дело десятое.
Dikoy
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 17:55

В очередь, в очередь, сукины дети! (с)
Да уже кончились украинские гастарбайтеры, сказали за Германией не занимать))
astatempo
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