RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Ватикан вперше з 1967 р.
оприлюднив фінансовий звіт - ЗМІ

Ватикан вперше з 1967 р. оприлюднив фінансовий звіт - ЗМІ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 13:13

Ватикан вперше з 1967 р. оприлюднив фінансовий звіт - ЗМІ

Пропонуємо до обговорення:
Управління майном Апостольського Престолу (APSA) вперше з 1967 року оприлюднило фінансовий звіт, повідомляє Vatican News.

Дивися повний текст Ватикан вперше з 1967 р. оприлюднив фінансовий звіт - ЗМІ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94688
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 13:13

Вот это бизнес, вот это процент, получили лярды, заплатили 9 лямов.
wild2006
Аватар користувача
 
Повідомлень: 418
З нами з: 05.01.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 13:28

  wild2006 написав:Вот это бизнес, вот это процент, получили лярды, заплатили 9 лямов.

Так что свой бизнес открыть мешает? -- бизнес-модель давно известна :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 4707
З нами з: 22.03.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 370 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Квантовий процесор вперше почнуть продавати всім бажаючим 1, 2
R2 » Сер 21 лип, 2021 08:29
12 714
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 лип, 2021 09:04
_hunter
Український айтівець вперше став доларовим мільярдером —...
R2 » П'ят 16 лип, 2021 14:31
7 607
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 лип, 2021 12:24
vitaliy_berdinskikh
Свій банк і дохід у $1 мільярд. Смілянський оприлюднив...
R2 » Чет 01 лип, 2021 10:50
8 589
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лип, 2021 22:48
vitaliy_berdinskikh

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Восток (518)
27.07.2021 14:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.