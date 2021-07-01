Управління майном Апостольського Престолу (APSA) вперше з 1967 року оприлюднило фінансовий звіт, повідомляє Vatican News.
Дивися повний текст Ватикан вперше з 1967 р. оприлюднив фінансовий звіт - ЗМІ.
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Додано: Вів 27 лип, 2021 13:13
Ватикан вперше з 1967 р. оприлюднив фінансовий звіт - ЗМІ
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Дивися повний текст Ватикан вперше з 1967 р. оприлюднив фінансовий звіт - ЗМІ.
Додано: Вів 27 лип, 2021 13:28
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