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ДБР ліквідувало канал контрабанди
на десятки мільйонів...

ДБР ліквідувало канал контрабанди на десятки мільйонів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 15:14

ДБР ліквідувало канал контрабанди на десятки мільйонів...

Пропонуємо до обговорення:
Потужний канал контрабанди товарів широкого вжитку і підакцизних товарів ліквадували на Київській митниці. Контрабанду провозили через столичні аеропорти.

Дивися повний текст ДБР ліквідувало канал контрабанди на десятки мільйонів гривень на Київській митниці.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 15:15

я так понял, мои два тюбика интимной смазки где-то там же затерялись.... думаю в ДБР оценят ))
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 15:36

  Tamagoch написав:я так понял, мои два тюбика интимной смазки где-то там же затерялись.... думаю в ДБР оценят ))


..переходи на отечественный вазилин, поддержи укр.производителя ))
maestro71
 
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