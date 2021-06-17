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ДБР ліквідувало канал контрабанди на десятки мільйонів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 27 лип, 2021 15:14
Пропонуємо до обговорення:
Потужний канал контрабанди товарів широкого вжитку і підакцизних товарів ліквадували на Київській митниці. Контрабанду провозили через столичні аеропорти.
Дивися повний текст ДБР ліквідувало канал контрабанди на десятки мільйонів гривень на Київській митниці
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R2
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Додано: Вів 27 лип, 2021 15:15
я так понял, мои два тюбика интимной смазки где-то там же затерялись.... думаю в ДБР оценят ))
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Tamagoch
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Додано: Вів 27 лип, 2021 15:36
Tamagoch написав:
я так понял, мои два тюбика интимной смазки где-то там же затерялись.... думаю в ДБР оценят ))
..переходи на отечественный вазилин, поддержи укр.производителя ))
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maestro71
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