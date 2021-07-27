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«Нафтогаз» в I кварталі може показати 105 млрд грн...
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Додано: Вів 27 лип, 2021 19:47
Пропонуємо до обговорення:
Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко сумнівається в коректності її фінансових результатів за перший квартал 2021 року і допускає збитки в розмірі до 105 млрд грн на відміну від заявленого компанією прибутку в 12,6 млрд грн.
Дивися повний текст «Нафтогаз» в I кварталі може показати 105 млрд грн збитків, замість заявленого раніше прибутку
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Додано: Вів 27 лип, 2021 19:47
Распустить эту мутную контору пусть идут на вольные хлеба а то по какой бы цене они не продавали газ вечно у них убытки, маразм какой то...
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