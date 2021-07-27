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«Нафтогаз» в I кварталі може
показати 105 млрд грн...

«Нафтогаз» в I кварталі може показати 105 млрд грн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 19:47

«Нафтогаз» в I кварталі може показати 105 млрд грн...

Пропонуємо до обговорення:
Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко сумнівається в коректності її фінансових результатів за перший квартал 2021 року і допускає збитки в розмірі до 105 млрд грн на відміну від заявленого компанією прибутку в 12,6 млрд грн.

Дивися повний текст «Нафтогаз» в I кварталі може показати 105 млрд грн збитків, замість заявленого раніше прибутку.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 19:47

Распустить эту мутную контору пусть идут на вольные хлеба а то по какой бы цене они не продавали газ вечно у них убытки, маразм какой то...
livs375
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