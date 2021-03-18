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«Центренерго» заявляє про
складнощі підготовки до...

«Центренерго» заявляє про складнощі підготовки до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 11:29

«Центренерго» заявляє про складнощі підготовки до...

Пропонуємо до обговорення:
Енергогенеруюча компанія "Центренерго" заявила про складність підготовки до зимового опалювального сезону 2021/2022 років.

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R2
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sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 13:17

Да, можно было ожидать что они захотят ввести плату за выделенную мощность, по примеру газа.
N0mad
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Модератори: Ірина_, Модератор

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