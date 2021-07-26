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Вартість будівництва Шулявської розв'язки у Києві зросла...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 28 лип, 2021 14:49
Пропонуємо до обговорення:
Київська міська державна адміністрація збільшила загальну кошторисну вартість робіт з будівництва Шулявського шляхопроводу з 1,05 мільярда гривень до 1,998 мільярда гривень.
Дивися повний текст Вартість будівництва Шулявської розв'язки у Києві зросла удвічі
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Додано: Сер 28 лип, 2021 14:49
Золотой клондайк, а не развязка.
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cohan