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Європейська компанія заплатила
370 млн грн за земельну...

Європейська компанія заплатила 370 млн грн за земельну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 14:50

Європейська компанія заплатила 370 млн грн за земельну...

Пропонуємо до обговорення:
30 червня 2021 року ТОВ "Лентімекс Україна" (100% дочірня компанія Lentimex spol. s r.o., Словаччина) перемогла на відкритих публічних електронних торгах з придбання земельної ділянки площею 113,5 га в Оболонському районі м. Києва.

Дивися повний текст Європейська компанія заплатила 370 млн грн за земельну ділянку в Києві на Оболоні.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 14:50

3,26 млн грн за гектар. $1211/сотка земли в Киеве. Однако...
alter
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 10:15

Дешевая земля однако. Что хоть за участок, кадастр есть?
egor6508
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 11:32

egor6508 Это не просто дешево, это подарок. Вся зеленая зона в конце Оболони, от Богатырской до Днепра
alter
 
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