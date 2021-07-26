Близько 126 мільйонів гривень: у Нафтогазі назвали...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Наблюдательный совет компании уже объявил соответствующие выплаты четырем членам правления за 2021 год.
Общая сумма выплат составляет около 126 миллионов гривен.
Премия вот за это:
Вівторок 27 липня 2021 ... В інтерв'ю РБК-Україна Юрій Вітренко розповідає про кадрові зміни в компанії, корпоративне управління в НАК, претензії з боку НАЗК і майбутнє реформи в держсекторі України. ... – 105 мільярдів гривень збитку для держави за перший квартал 2021 року? Яким чином такий величезний збиток може перетворюватися на прибуток у звітності?
– Для цього і треба використовувати звітність, перевірену аудитом. Інакше реальні збитки можуть перетворюватися в "намальований прибуток" через бажання менеджменту розповісти про прибуток і показати нібито хороший результат, щоб отримати якомога швидше бонус, а відображення збитків перенести на потім. ...