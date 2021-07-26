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В Україну під виглядом
біжутерії намагалися ввезти...

В Україну під виглядом біжутерії намагалися ввезти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 23:43

В Україну під виглядом біжутерії намагалися ввезти...

Пропонуємо до обговорення:
Прикордонники контрольно-пропускного пункту «Київ» дізналися про можливу протиправну схему і провели відправлення, яке прибуло з Таїланду. В пакунку знаходився смарагд, який видавали за штучний камінь.

Дивися повний текст В Україну під виглядом біжутерії намагалися ввезти смарагд за $10 тисяч.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 23:43

Они бы ещё жирным шрифтом написали что это бижутерия.
На ниточку привяжи и на шею повесь, все теперь это личное украшение.
straponesa
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 23:45

При пересечении границ Украины нет необходимости декларировать личные ювелирные украшения, которые надеты на человеке, даже с драгоценными камнями.
straponesa
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 00:01

Re: В Україну під виглядом біжутерії намагалися ввезти...

"швидше за все, є смарагдом"- то вони без гемологічної експертизи вилучили камінь та склали протокол про порушення митних правил? )))
цирк на дроті.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 07:58

  unicdima написав:"швидше за все, є смарагдом"- то вони без гемологічної експертизи вилучили камінь та склали протокол про порушення митних правил? )))
цирк на дроті.


таке буває, коли країною керує шут-членограй....
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 13:38

unicdima ..так они наверно поверили бумажке с еВау: за дополнительные 10долл покупается сертификат, который "удостоверит подлинность" любого булыжника или отполированного бутылочного стеклышка)).. "один мой знакомый" таким макаром лет 8-10 назад привозил и кольца с "сапфирами, изумрудами" размером с голубиное яйцо, и 2кг "сапфиров" под видом смальты для мозаики..))
maestro71
 
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