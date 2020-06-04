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Як в Україні захищені пенсійні накопичення людей
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 29 лип, 2021 13:29
Пропонуємо до обговорення:
Україна враховує напрацьований іншими країнами досвід у пенсійних накопиченнях.
Дивися повний текст Як в Україні захищені пенсійні накопичення людей
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Додано: Чет 29 лип, 2021 13:30
Правильный ответ - никак.
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