МОЗ планує ввести в Україні QR-коди про вакцинацію від коронавірусу за аналогією з іншими країнами.
Дивися повний текст В Україні планують ввести QR-коди вакцинації.
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Додано: Чет 29 лип, 2021 14:33
В Україні планують ввести QR-коди вакцинації
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні планують ввести QR-коди вакцинації.
Додано: Чет 29 лип, 2021 14:33
Если кого то интересовало,как это работает,окно Овертона в режиме реального времени.)
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