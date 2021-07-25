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У Мін'юсті розповіли, скільки коштує розміщення в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 29 лип, 2021 15:26
Пропонуємо до обговорення:
Доба розміщення в камері з поліпшеними умовами та харчуванням Київського слідчого ізолятора коштує 2000 гривень.
Дивися повний текст У Мін'юсті розповіли, скільки коштує розміщення в платній камері Київського СІЗО
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Додано: Чет 29 лип, 2021 15:26
12к за такую конуру дорого. Хотя если с питанием то уже терпимо.
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