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У Мін'юсті розповіли, скільки
коштує розміщення в...

У Мін'юсті розповіли, скільки коштує розміщення в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 15:26

У Мін'юсті розповіли, скільки коштує розміщення в...

Пропонуємо до обговорення:
Доба розміщення в камері з поліпшеними умовами та харчуванням Київського слідчого ізолятора коштує 2000 гривень.

Дивися повний текст У Мін'юсті розповіли, скільки коштує розміщення в платній камері Київського СІЗО.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 15:26

12к за такую конуру дорого. Хотя если с питанием то уже терпимо.
wild2006
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Модератори: Ірина_, Модератор

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