Цього разу під сервісну кампанію потрапили 69 тисяч електромобілів Chevrolet Bolt.
Дивися повний текст У США через ризик загоряння відкликають 69 тисяч Chevrolet Bolt.
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 07:21
У США через ризик загоряння відкликають 69 тисяч...
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Дивися повний текст У США через ризик загоряння відкликають 69 тисяч Chevrolet Bolt.
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