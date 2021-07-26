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У США через ризик загоряння
відкликають 69 тисяч...

У США через ризик загоряння відкликають 69 тисяч...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 07:21

У США через ризик загоряння відкликають 69 тисяч...

Пропонуємо до обговорення:
Цього разу під сервісну кампанію потрапили 69 тисяч електромобілів Chevrolet Bolt.

Дивися повний текст У США через ризик загоряння відкликають 69 тисяч Chevrolet Bolt.
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