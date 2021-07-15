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Україна оскаржить сертифікацію
«Північного потоку-2»

Україна оскаржить сертифікацію «Північного потоку-2»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 15:33

Україна оскаржить сертифікацію «Північного потоку-2»

Пропонуємо до обговорення:
Газопровід «Північний потік-2» можуть сертифікувати вже в цьому році, але це рішення можуть оскаржити Україна, Польща і Єврокомісія.

Дивися повний текст Україна оскаржить сертифікацію «Північного потоку-2».
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 15:34

Обжаловать сертификацию в которой не принимает участия? Мда.... Обжалуйте курс японской йены к индийской рупии. Аналогичный выхлоп будет. Поздно рыпаться.
Dear_Sir
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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