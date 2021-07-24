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Гривня відносно долара з початку
року зміцнилась майже на 4%

Гривня відносно долара з початку року зміцнилась майже на 4%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 16:16

Гривня відносно долара з початку року зміцнилась майже на 4%

Пропонуємо до обговорення:
Офіційний обмінний курс гривні до долара зміцнився на 3,9% з початку року.

Дивися повний текст Гривня відносно долара з початку року зміцнилась майже на 4%.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 16:16

Напомню историю, кто забыл:

фев 2016 - 27.2
июл 2016 - 24.8
янв 2017 - 27.2
авг 2017 - 25.5
янв 2018 - 28.8
май 2018 - 26.1
сен 2018 - 28.4
авг 2019 - 25.1
дек 2019 - 23.3 (аномалия)
мар 2020 - 28.2
май 2020 - 26.6
окт 2020 - 28.4

как видим, уже на протяжении достаточно долгих лет гривна болтается в диапазоне 27-28 осенью-зимой-весной и летом укрепляется до 25-26 (продажа урожая аграриями)

так что в августе 26.5 запросто может пробить
Grover
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 16:28

  Grover написав:Напомню историю, кто забыл:

фев 2016 - 27.2
июл 2016 - 24.8
янв 2017 - 27.2
авг 2017 - 25.5
янв 2018 - 28.8
май 2018 - 26.1
сен 2018 - 28.4
авг 2019 - 25.1
дек 2019 - 23.3 (аномалия)
мар 2020 - 28.2
май 2020 - 26.6
окт 2020 - 28.4

как видим, уже на протяжении достаточно долгих лет гривна болтается в диапазоне 27-28 осенью-зимой-весной и летом укрепляется до 25-26 (продажа урожая аграриями)

так что в августе 26.5 запросто может пробить

Уже как то было что держали годами то 5,0 то 8,0.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 17:54

Устал повторять, это не гривна укрепляется, это доллар падает. Достаточно посмотреть на стоимость продуктов и материалов на внутреннем рынке: все только дорожает.
А вообще, впереди одна большая глобальная ОПА.
Watcher
 
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