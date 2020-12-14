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РЕМОНТ квартири для здачі в оренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 14:22

  vitaliiangel написав:
  yama написав:
  beee написав:Укладка плитки - искусство, конечно. И адский труд
поясніть мені в чому сакральний сенс швів між плиткою ? чому не можна класти плитку без швів ? тобто спеціально не робити широкі шви

экономия плитки.

Сенс в тому що плитка яка кладеться без швів коштує інших грошей, работа також. Шви це єкономія! Але не плитки звичайно.
lejko_vit
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 14:28

  lejko_vit написав:Сенс в тому що плитка яка кладеться без швів коштує інших грошей, работа також. Шви це єкономія! Але не плитки звичайно.
волнистая плитка кладётся без швов. И стоит не то чтобы космос, я в прошлом году по 400грн/м2 брал
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 14:34

Отаку поклав на фартух кухні безшовно самостійно.

https://plitka.ua/ua/catalog/plitka/ker ... black_pol/

Але брав наче в епіцентрі в залишках по 200 +- квадрат. 4 роки тому.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 21:26

  yama написав:
  beee написав:Укладка плитки - искусство, конечно. И адский труд
поясніть мені в чому сакральний сенс швів між плиткою ? чому не можна класти плитку без швів ? тобто спеціально не робити широкі шви

Допуск на термічне розширення.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2023 21:49

Frant , та і нерівність виробнича.. Всюди є допуск..
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 07:49

Я їздив на Рибальській пару років назад. Локація абсолютно незручна і некомфортна. Бувша промзона, вся перерита. Поруч залізнична колія з важкими потягами. Наявність річки поруч- вважаю мінусом. Запахи гнилі і комари.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 20:04

  vitaliiangel написав:
  lejko_vit написав:Сенс в тому що плитка яка кладеться без швів коштує інших грошей, работа також. Шви це єкономія! Але не плитки связанно.
волнистая плитка кладётся без швов. И стоит не то чтобы космос, я в прошлом году по 400грн/м2 брал

Без швов укладывать можно ректификат (дополнительная стадия обработки на заводе, попросту обрезка) и то есть нюансы. Связано это с геометрией плитки, заколебаться можно калибровать даже дорогую. Я противник бесшовной укладки, тому есть ряд причин, цены среди них нет
budmix_org
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 21:31

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

Питання знатокам- викинув стару спальню - маю лише ліжко - хочу шафу купе - що зараз поставити - в якому кольорі та якого дизайну щоб потім не відбиватися від максів про жлобремонт? Можете накидати виробників та приклад фото - раніше робив все у стерх - 15 років шафи стоять без будь-яких проблем
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 20:52

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

Вибачте, якщо запитую вже не вперше)) - бо щось відповідей не пам'ятаю на своє питання))
Тож:
- якщо мою квіточку здадуть восени/до кінця року, то що краще:
а) закрити/заморозити до кращих часів в такому стані, як здадуть?
б) попросити тата, нехай найме бригаду/майстрів і нехай зроблять ремонт "під ключ" і здати в оренду?

Але всі кажуть, що все значно здорожчало і майстри - НЕ дешево беруть!
То чи доцільно зробити ремонт, який напевно потягне на ці 27м2 "під ключ" +/-400Кгрн?
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 21:26

Re: РЕМОНТ квартири для здачі в оренду

cherchiltank написав:Питання знатокам- викинув стару спальню - маю лише ліжко - хочу шафу купе - що зараз поставити - в якому кольорі та якого дизайну щоб потім не відбиватися від максів про жлобремонт? Можете накидати виробників та приклад фото - раніше робив все у стерх - 15 років шафи стоять без будь-яких проблем
Зайдіть на Віяр і пошукайте ДСП 10ми., якщо двері з ДСП. Неділю назад було всього 8-10 доступних кольорів. Звичайне зеркало - 995 грн м.кв. І від цього фасаду і будете відштовхуватись. Всередині зробив з ДСП з опцією - без залишків. Є такий ДСП на Віярі.
Р.S. Двадцять років тому Стерх також намалював дизайн шафи- зробив в 2.5 рази дешевше. Теж досі стоять.
lel
 
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