Ціну на газ можна знизити: в «Нафтогазі» озвучили цифри

Додано: Пон 02 сер, 2021 16:09

По словам Витренко, цена на газ может быть снижена...«Для этого необходимо сделать так, чтобы в Украине было больше газа, чем мы потребляем газ собственной добычи, или газ через Украину заходил, а потом шел в Европу»Интересно, откуда газ должен в Украину "заходить, а потом в Европу", если он добывается в рф?Совсем за планктон людей держит?И кто же должен был "сделать так, чтобы в Украине было больше газа"?Случайно не сам Юрий Николаевич Витренко? Ведь именно этот балабол-аферист, с далекого 2002 года принимал участие в разработке стратегии НАК «Нафтогаз Украины».Да так ее "разработал" и по ней наработал, что добыча газа НАК «Нафтогаз Украины» с 2002 года по 2021 год снизилась почти на 20%, аж на 4 миллиарда кубометров.Чистая диверсия. За такое, в нормальном государстве полагается пожизненный запрет работы на госслужбе и лет 10 с конфискацией имущества, а не пост главы компании и премии