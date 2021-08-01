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Ціну на газ можна знизити: в
«Нафтогазі» озвучили цифри

Ціну на газ можна знизити: в «Нафтогазі» озвучили цифри
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 16:09

Ціну на газ можна знизити: в «Нафтогазі» озвучили цифри

Пропонуємо до обговорення:
Ціна на газ може бути знижена в тому випадку, якщо Україна перестане імпортувати газ.

Дивися повний текст Ціну на газ можна знизити: в «Нафтогазі» озвучили цифри.
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 16:09

По словам Витренко, цена на газ может быть снижена...
«Для этого необходимо сделать так, чтобы в Украине было больше газа, чем мы потребляем газ собственной добычи, или газ через Украину заходил, а потом шел в Европу»

Интересно, откуда газ должен в Украину "заходить, а потом в Европу", если он добывается в рф?
Совсем за планктон людей держит?

И кто же должен был "сделать так, чтобы в Украине было больше газа"?

Случайно не сам Юрий Николаевич Витренко? Ведь именно этот балабол-аферист, с далекого 2002 года принимал участие в разработке стратегии НАК «Нафтогаз Украины».


Да так ее "разработал" и по ней наработал, что добыча газа НАК «Нафтогаз Украины» с 2002 года по 2021 год снизилась почти на 20%, аж на 4 миллиарда кубометров.
Чистая диверсия. За такое, в нормальном государстве полагается пожизненный запрет работы на госслужбе и лет 10 с конфискацией имущества, а не пост главы компании и премии :twisted:
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